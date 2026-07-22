La peste suina africana ha portato alla scoperta di due nuovi focolai in Toscana, uno a Comano e l’altro a San Marcello Piteglio. Il virus si sta avvicinando all’Appennino emiliano, con l’individuazione di queste aree infette nelle ultime settimane. La diffusione interessa il settore degli allevamenti e rappresenta un nuovo punto di preoccupazione per la regione.

La peste suina africana (PSA) continua ad avanzare in Italia e torna a preoccupare il settore degli allevamenti. Nelle ultime settimane sono stati individuati due nuovi focolai in Toscana, rispettivamente a Comano, in provincia di Massa-Carrara, e a San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese. La diffusione del virus conferma i timori degli esperti, secondo cui l’intero Appennino settentrionale, dalla provincia di Cuneo fino all’Emilia-Romagna, deve ormai essere considerato un territorio a rischio. Il primo focolaio toscano è stato confermato il 26 giugno in un allevamento commerciale di Comano, in Lunigiana. Un animale deceduto è risultato positivo ai test effettuati dal Centro di referenza nazionale per le pesti suine. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Peste suina africana, nuovi focolai in Toscana: il virus si avvicina all’Appennino emiliano

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