Un uomo di 39 anni è stato arrestato mentre tentava di forzare la gettoniera di un distributore automatico davanti a una tabaccheria. È stato sorpreso dai Carabinieri prima di riuscire a portare a termine il tentativo di furto in via Cappella.

Il 39enne è stato sorpreso mentre cercava di forzare la gettoniera di un distributore automatico davanti a una tabaccheria di via Cappella. SAN GENNARO VESUVIANO – Avrebbe tentato di mettere a segno un furto ai danni di una tabaccheria, ma l’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo prima che riuscisse a portare a termine il colpo. L’episodio si è verificato in via Cappella, nel comune di San Gennaro Vesuviano. Secondo quanto riferito in una nota dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, alcuni residenti avrebbero notato un uomo colpire con violenza la serranda del locale utilizzando un palo di ferro. La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 e, pochi istanti dopo, sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile di Nola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Gennaro Vesuviano, tenta un furto in tabaccheria: arrestato

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