Elezioni Comunali San Gennaro Vesuviano 2026 risultati e aggiornamenti

Le elezioni comunali si sono svolte a San Gennaro Vesuviano nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna informazione aggiuntiva è ancora disponibile sui candidati o sui risultati finali.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a San Gennaro Vesuviano per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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