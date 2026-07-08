Un uomo ha rubato la mitra di San Gennaro durante una cerimonia a Napoli e ha tentato di fuggire con il cappello, sostenendo che fosse suo. Il furto è avvenuto di fronte a numerosi spettatori, suscitando sconcerto tra i presenti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, recuperando la mitra e arrestandolo. La scena ha richiamato un episodio simile di furto di un oggetto sacro, con il valore simbolico che supera quello materiale.

Quando il sacro si unisce al profano. Il valore di San Gennaro, a Napoli, supera ogni tipo di identificazione religiosa, diventando un mezzo culturale con cui raccontare l’infinità di tradizioni che sono diventate parte integrante del racconto della città anche oltre i confini nazionali. Non rispettare questo codice etico diventa una mancanza di rispetto per tutti coloro che identificano questi elementi come parte di una storia millenaria. È proprio quello che è successo nella mattinata di ieri nel Duomo di Napoli, quando un 43enne extracomunitario si è reso protagonista di un episodio che ricorda sempre di più il film “Operazione San Gennaro” di Dino Risi del 1966. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - San Gennaro, furto da film. Ruba la mitra e tenta la fuga: «Il cappello è mio»

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