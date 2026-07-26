San Felice Circeo vigilanza notturna straordinaria per proteggere patrimonio e beni pubblici

Un servizio di vigilanza notturna straordinaria è stato avviato a San Felice Circeo per proteggere il patrimonio storico, l’arredo urbano e i beni pubblici. L’intervento, che coinvolge forze di sicurezza e personale dedicato, mira a prevenire atti di vandalismo e furti durante le ore notturne. La misura è stata decisa in seguito a segnalazioni di atti vandalici e danneggiamenti nelle aree più sensibili della città.

San Felice Circeo, 26 luglio 2026 – Un servizio straordinario di vigilanza notturna per rafforzare la tutela del patrimonio storico e culturale, dell’arredo urbano e dei beni pubblici di San Felice Circeo. La misura, attiva dal 24 luglio al 10 settembre, prevede l’impiego di personale di vigilanza armata e non armata durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L’obiettivo è potenziare il presidio del territorio nelle ore notturne, affiancando ai controlli ordinari un servizio dedicato alla prevenzione di danneggiamenti, atti vandalici e comportamenti potenzialmente lesivi del patrimonio pubblico. Controlli nel Centro Storico e sull’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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