San Felice Circeo | più pattuglie e vigilanza contro i furti
A San Felice Circeo sono state aumentate le pattuglie e la vigilanza per contrastare i furti. Il Comune ha annunciato interventi specifici lungo via Molella e via Migliara, prevedendo un incremento di controlli e presenza di forze di sicurezza. I vigilantes collaboreranno con le forze dell’ordine, come carabinieri e polizia locale, per rafforzare le attività di sorveglianza e prevenzione dei reati. Non sono stati forniti dettagli su modalità e tempistiche delle misure adottate.
? Punti chiave? In Breve Allarme furti a San Felice Circeo: la sindaca Di Cosimo incontra i cittadini colpiti nelle zone di via Molella e via Mediana Vecchia. La sindaca Monia Di Cosimo ha accolto personalmente i residenti di San Felice Circeo che hanno subito furti o tentativi di intrusione nelle ultime settimane. Gli episodi hanno colpito con particolare insistenza zone come via Molella, via Mediana Vecchia e l’area intorno a via Migliara 58. L’amministrazione comunale ha deciso di dare ascolto diretto alle testimonianze di chi vive il disagio di vedere la propria sicurezza violata. L’incontro è servito a raccogliere le segnalazioni di chi si è rivolto all’ente per denunciare l’aumento di questi episodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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