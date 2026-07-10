Dal 11 luglio, il Comune di Baronissi avvia un servizio sperimentale di vigilanza privata notturna per proteggere il patrimonio pubblico. La misura mira a prevenire vandalismi, intrusioni e danneggiamenti di edifici comunali e aree sensibili del territorio. Il servizio sarà attivo durante le ore notturne e rappresenta un rafforzamento delle misure di sicurezza adottate dall’amministrazione locale. La vigilanza privata si inserisce in un piano di tutela del patrimonio pubblico avviato dal Comune.

Il Comune di Baronissi rafforza le misure a tutela del patrimonio pubblico. A partire da sabato 11 luglio prenderà il via un servizio sperimentale di vigilanza privata notturna, pensato per prevenire episodi di vandalismo, intrusioni, danneggiamenti e altri comportamenti illeciti ai danni di edifici comunali e aree sensibili del territorio. L’iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto 2026 e interesserà la fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 5:00. Controlli notturni nelle aree più sensibili. Il servizio sarà organizzato attraverso un sistema di vigilanza dinamica, con due passaggi ogni notte effettuati da guardie giurate incaricate di monitorare le zone ritenute maggiormente esposte ad atti vandalici o tentativi di intrusione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, al via la vigilanza privata notturna per proteggere il patrimonio comunale

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