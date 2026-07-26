Durante la San Diego Comic-Con è stato annunciato che Ryan Gosling interpreterà GhostRider nel Marvel Cinematic Universe. L’attore canadese prenderà il ruolo dello “Spirito della Vendetta”. La regia del film è affidata a Shawn Levy, già autore di Deadpool e Wolverine. La produzione del film è ora in fase di sviluppo e l’uscita è prevista in futuro.

L’attore canadese entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe nei panni dello “Spirito della Vendetta”, alla regia confermato Shawn Levy, autore di Deadpool & Wolverine. Uscita prevista per il 2028. Il momento più elettrizzante del San Diego Comic-Con 2026 ha finalmente un volto e una giacca di pelle: Ryan Gosling è ufficialmente il nuovo Ghost Rider. L’annuncio è arrivato durante lo storico panel della Marvel Studios presso l’affollatissima Hall H, a rivelarlo è stato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che è salito sul palco accompagnato dallo stesso Gosling e dal regista Shawn Levy. Per l’attore candidato all’Oscar si tratta del debutto assoluto nel genere dei cinecomic, coronando un desiderio che sia lui sia i fan inseguivano da diversi anni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - San Diego Comic-Con, il botto Marvel: Ryan Gosling è il nuovo GhostRider

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