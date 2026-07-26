Un robot docente con sembianze umane, chiamato Sally, entrerà in un liceo nello Stato di New York nell’autunno 2026 per insegnare materie STEM. La notizia ha suscitato proteste tra gli insegnanti e sollevato dubbi riguardo alla privacy degli studenti. Sally sarà presente durante le lezioni di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, sostituendo temporaneamente o integrando gli insegnanti umani. La scuola ha annunciato l’intenzione di testare questa soluzione innovativa.

Un docente robot con sembianze umane arriverà in una scuola degli Stati Uniti. Si chiama Sally e nell'autunno 2026 affiancherà gli studenti di un liceo dello Stato di New York nelle materie STEM. Il progetto, presentato come il primo del genere nel Paese, mescola intelligenza artificiale, robotica e una spesa che fa già discutere insegnanti e famiglie.Come funzionerà il docente robot in classeIl docente robot sarà impiegato alla Salamanca High School, nel distretto di Cattaraugus County. Realizzato dall'azienda Realbotix, lavorerà nei corsi di robotica e intelligenza artificiale rivolti agli studenti più grandi. Gli alunni potranno parlare con la macchina usando un linguaggio naturale, come in una normale conversazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Sally, il docente robot che farà lezione di STEM in un liceo di New York: le proteste degli insegnanti e i dubbi sulla privacy

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