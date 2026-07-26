Primo docente robot dotato di IA farà lezione di STEM Somiglierà ad una giovane donna di 24 anni avrà personalità solare e non avanzerà pretese sindacali

Nel liceo di uno Stato di New York, a partire dall’autunno 2026, sarà introdotto un docente robot dotato di intelligenza artificiale per insegnare materie STEM. Il robot, chiamato Sally, avrà le fattezze di una giovane donna di 24 anni, con una personalità solare. Accanto a Sally sarà presente un assistente didattico basato su IA. Questa sarà la prima volta in un istituto pubblico che un robot umanoide svolgerà il ruolo di insegnante.

Un liceo dello Stato di New York avvierà nell’autunno 2026 una sperimentazione che prevede l’impiego del robot umanoide Sally e di un assistente didattico basato sull’intelligenza artificiale. Il progetto interesserà la Salamanca High School, nel distretto di Cattaraugus County, e secondo l’azienda Realbotix sarà il primo del genere negli Stati Uniti. *Immagine generata con Intelligenza Artificiale a scopo illustrativo e non fedele alle caratteristiche del robot descritto nella notizia. Il robot sarà utilizzato nelle attività Stem e consentirà agli studenti di interagire attraverso conversazioni naturali, mentre l’assistente AI sarà disponibile anche online. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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