Primo docente robot dotato di IA farà lezione di STEM Somiglierà ad una giovane donna di 24 anni avrà personalità solare Avrà il costo di un anno e mezzo di stipendio di un docente italiano

Un liceo dello Stato di New York introdurrà nell’autunno 2026 un robot umanoide e un assistente basato sull'intelligenza artificiale per le lezioni di STEM. Il robot, che avrà un aspetto simile a quello di una giovane donna di 24 anni e una personalità solare, sarà utilizzato in sperimentazioni didattiche. Il costo di questa tecnologia equivale a un anno e mezzo di stipendio di un docente italiano.

Un liceo dello Stato di New York avvierà nell’autunno 2026 una sperimentazione che prevede l’impiego del robot umanoide Sally e di un assistente didattico basato sull’intelligenza artificiale. Il progetto interesserà la Salamanca High School, nel distretto di Cattaraugus County, e secondo l’azienda Realbotix sarà il primo del genere negli Stati Uniti. *Immagine generata con Intelligenza Artificiale a scopo illustrativo e non fedele alle caratteristiche del robot descritto nella notizia. Il robot sarà utilizzato nelle attività Stem e consentirà agli studenti di interagire attraverso conversazioni naturali, mentre l’assistente AI sarà disponibile anche online. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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