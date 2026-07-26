Ryan Gosling interpreterà Johnny Blaze, il motociclista con lo scheletro infocato, nel nuovo film di Ghost Rider diretto da Shawn Levy. L’attore ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto, che lo inserisce ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. La produzione si sta preparando per la ripresa delle riprese, senza ulteriori dettagli sulle date di uscita o sul resto del cast.

Ryan Gosling f a il suo ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe (MCU) per interpretare Johnny Blaze, il celebre motociclista dallo scheletro infuocato, nel nuovo adattamento cinematografico di Ghost Rider. La pellicola, prodotta dai Marvel Studios e diretta da Shawn Levy, arriverà nelle sale nel 2028. Come riportato dalla testata specializzata The Hollywood Reporter, a rendere ufficiale la notizia — circolata sotto forma di indiscrezione per oltre un anno — è stata l’apparizione a sorpresa dell’attore 45enne durante il panel del Comic-Con International di San Diego. La rivelazione alla Hall H. L’ufficializzazione è avvenuta davanti a circa 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ryan Gosling sarà il nuovo Ghost Rider nel film diretto da Shawn Levy: l’annuncio dell’attore che entra così nel Marvel Cinematic Universe

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