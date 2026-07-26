La Marvel ha annunciato che Ryan Gosling interpreterà Ghost Rider in un film standalone diretto da Shawn Levy. La conferma arriva dopo anni di speculazioni e richieste da parte dei fan. La produzione del film è stata ufficialmente confermata, segnando il debutto dell’attore nel Marvel Cinematic Universe. La notizia è stata comunicata direttamente dalla casa di produzione, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul resto del cast.

Dopo anni di indiscrezioni e richieste dei fan, Marvel conferma il debutto di Ryan Gosling nel MCU: il film standalone sarà diretto da Shawn Levy. Ryan Gosling entra ufficialmente nel MCU. L'attore interpreterà Ghost Rider nel nuovo film standalone dedicato al celebre personaggio Marvel, come annunciato durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni sul possibile ingresso di Gosling nel MCU, Marvel ha finalmente confermato il progetto. E sul film ci sono già altri due importanti annunci ufficiali: sarà diretto da Shawn Levy e arriverà nelle sale nel 2028. La possibilità di vedere Ryan Gosling nei panni di un personaggio Marvel era diventata una delle voci più discusse tra i fan negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling sarà Ghost Rider: Marvel ufficializza il film e svela due dettagli chiave

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