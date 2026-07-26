Ryan Gosling entra nell' universo Marvel | sarà Ghost Rider

Ryan Gosling interpretarà Ghost Rider in un film Marvel, secondo annunci recenti. L’attore, già noto per aver lavorato con Levy in Star Wars: Starfighter, che uscirà il prossimo anno, prosegue la collaborazione con il regista. La notizia arriva a pochi mesi dall’inizio delle riprese e conferma l’ingresso di Gosling nel franchise cinematografico Marvel. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita del film o sulla produzione.

Gosling e Levy continuano a collaborare così insieme dopo le riprese di Star Wars: Starfighter, in uscita il prossimo anno. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo non appena è stato dato durante la presentazione dei Marvel Studios nella Hall H del Comic-Con International a San Diego e postato immediatamente da Marvel sulla pagina Instagram ufficiale. Si prevede che la pellicola esca entro il 2028. Il ritorno di Ghost Rider e il coinvolgimento di Gosling nel progetto sono stati oggetto di voci da almeno un anno, ma la presenza dell'attore al panel ha ufficialmente concretizzato la cosa. Nelle scorse settimane, il giornalista Josh Horowitz aveva chiesto al capo della Marvel, Kevin Feige, durante la conferenza stampa di Spider-Man: Brand New Day, perché Gosling non fosse ancora Ghost Rider. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Ryan Gosling che interpreta Ghost Rider reddit

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