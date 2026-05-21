Dopo il successo di Everything Everywhere All at Once, i Daniels avrebbero dovuto avere Gosling come protagonista del loro prossimo progetto, ma l'attore ha poi abbandonato Matt Damon è in trattative per recitare nel prossimo film dei registi di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in arte i Daniels. L'attore, che questa estate vedremo nei panni di Ulisse nell'attesissimo Odissea di Christopher Nolan, è stato chiamato a sostituire un altro interprete attualmente sulla cresta dell'onda. L'abbandono di Ryan Gosling per divergenze creative Il suo nome è stato preso in considerazione per il ruolo da protagonista dopo che Ryan Gosling, che era stato in lizza per la parte, ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative e conflitti di calendario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matt Damon, dopo Odissea sostituirà Ryan Gosling nel nuovo film dei Daniels

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