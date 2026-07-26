Russia 50 mongolfiere nel cielo di Pereslavl-Zalessky per il Russian Golden Ring
Durante il festival aeronautico “Russian Golden Ring” a Pereslavl-Zalessky, cinquanta mongolfiere sono state lanciate nel cielo. L’evento si è svolto in questa città storica della regione di Yaroslavl. Nessun incidente è stato segnalato durante il volo delle mongolfiere. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni aerostatiche, che sono state visibili sopra il centro storico. La giornata si è conclusa senza problemi di sicurezza.
Cinquanta mongolfiere sono state lanciate in occasione del festival aeronautico annuale “Russian Golden Ring”. Il festival si è svolto a Pereslavl-Zalessky, un’antica città storica nella regione di Yaroslavl. Molte persone provenienti da diverse regioni della Russia sono accorse per assistere a questo spettacolo unico di mongolfiere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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