russia 50 mongolfiere nel cielo di pereslavl zalessky per il russian golden ring

Notizia in breve

Durante il festival aeronautico “Russian Golden Ring” a Pereslavl-Zalessky, cinquanta mongolfiere sono state lanciate nel cielo. L’evento si è svolto in questa città storica della regione di Yaroslavl. Nessun incidente è stato segnalato durante il volo delle mongolfiere. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni aerostatiche, che sono state visibili sopra il centro storico. La giornata si è conclusa senza problemi di sicurezza.