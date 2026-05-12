Dove il cielo si tocca con le dita | la Scala nel Cielo nel Parco Regionale Campo dei Fiori

Da nonewsmagazine.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri da Varese si trova un punto che offre una vista suggestiva, tra rocce e natura. Si tratta di una piattaforma chiamata Scala nel Cielo, situata nel Parco Regionale Campo dei Fiori. Qui, i visitatori possono godere di un panorama che si estende oltre le vette e le foreste circostanti. La struttura si inserisce in un’area protetta, accessibile tramite un percorso escursionistico.

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C’è un luogo, a pochi chilometri da Varese, dove il tempo sembra sospeso tra la roccia e l’infinito. Un sentiero scavato nella parete calcarea di una montagna prealpina, largo quanto le spalle di un uomo, protetto da una ringhiera adornata di bandierine tibetane dai cinque colori — azzurro, bianco, rosso, verde, giallo — che nel vento raccontano storie di vento, fuoco, acqua, terra e spazio. È la Scala nel Cielo, uno dei passaggi panoramici più emozionanti della Lombardia, nascosto nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori. Un parco tra Prealpi e pianura che custodisce un segreto. Il Parco Naturale Campo dei Fiori, nato nel 1984, sorge nelle Prealpi Varesine e si estende tra la Valcuvia, la Valganna e la città di Varese, coinvolgendo diciassette comuni.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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La scala nel cielo e il Forte di Orino

Video La scala nel cielo e il Forte di Orino

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