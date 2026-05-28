Oura Ring 5 | arriva il nuovo smart ring con 50 parametri sanitari

È stato annunciato l’arrivo di Oura Ring 5, un nuovo modello di smart ring che monitora 50 parametri sanitari. Il dispositivo può rilevare sintomi di malessere fisico attraverso i sensori integrati. Tuttavia, l’acquisto non garantisce l’accesso a tutte le funzioni disponibili, che sono soggette a limitazioni o abbonamenti aggiuntivi.

? Domande chiave Come può un anello rilevare i sintomi di un malessere fisico?. Perché l'acquisto del dispositivo non garantisce l'accesso a tutte le funzioni?. Quanto incide l'abbonamento mensile sul costo totale del monitoraggio?. Quali sono le novità tecniche che giustificano il nuovo prezzo?.? In Breve Lancio ufficiale il 28 maggio 2026 con spedizioni previste dal 4 giugno.. Prezzo di 429 euro con abbonamento mensile obbligatorio da 5,99 euro.. Autonomia batteria di 7 giorni e resistenza stagna fino a 100 metri.. Compatibilità con oltre 40 applicazioni tra cui Strava, Flo e Natural Cycles.. Il 28 maggio 2026 Oura svelerà ufficialmente il nuovo smart ring di quinta generazione, un dispositivo che punta a ridefinire i confini del monitoraggio biometrico attraverso specifiche tecniche avanzate e un prezzo d’ingresso fissato a 429 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Abbonamento Oura Ring reddit

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