Gli azzurri di rugby 7s hanno battuto il Belgio 12-5 e si sono qualificati per la finale a Spalato. Dopo aver iniziato sotto di un punto, gli italiani hanno recuperato e conquistato l’accesso all’ultimo atto della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series. La squadra ha già assicurato il secondo posto nel torneo, mentre per vincere il titolo dovrà superare i francesi con 48 punti di scarto.

Gli azzurri rimontano lo svantaggio iniziale e conquistano l’ultimo atto della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series. L’argento continentale è già certo, per l’oro servirà superare i francesi con 48 punti di scarto. L’Italia maschile del rugby a 7 vola in finale nella seconda e ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso a Spalato, in Croazia. Gli azzurri hanno battuto il Belgio per 12-5 in semifinale, ribaltando lo svantaggio iniziale e conquistando l’accesso all’ultimo atto in programma questa sera contro la Francia. Il risultato garantisce già alla Nazionale italiana la medaglia d’argento nella classifica continentale, determinata dalla combinazione dei risultati ottenuti nelle tappe di Amburgo e Spalato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Rugby Europe 7s, Italia in finale a Spalato: Belgio battuto 12-5, ora la Francia

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Ukraine & Italy's Europe Trophy 7s Glory & Hamburg Championship Preview

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