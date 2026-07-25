Rugby a 7 l’Italia pareggia col Belgio nell’ultimo match della fase a gironi e difende il primato a Spalato

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima partita della fase a gironi della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Spalato, l’Italia di rugby a 7 ha pareggiato 21-21 contro il Belgio. Il risultato ha permesso alla squadra azzurra di mantenere il primo posto nel gruppo C. La partita si è conclusa con un pareggio che ha soddisfatto la squadra, che ha così conservato la posizione di testa in classifica.

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Un pareggio che fa felice gli azzurri nell’ultima sfida della Pool C della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia: l’ Italia maschile del rugby a 7, infatti, impatta per 21-21 col Belgio e conserva il primo posto nel raggruppamento. L’Italia, così come il Belgio, avversaria diretta per il terzo posto finale nella manifestazione, era già qualificata per i quarti di finale: per conoscere la composizione del tabellone ad eliminazione diretta, però, occorrerà attendere la conclusione di tutti i gironi. Nel primo tempo l’Italia passa a condurre già al 2? con la meta del 7-0, ma al 4? il Belgio trova la marcatura che vale il 7-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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