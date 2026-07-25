Rugby a 7 l’Italia pareggia col Belgio nell’ultimo match della fase a gironi e difende il primato a Spalato

Notizia in breve

Nell'ultima partita della fase a gironi della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Spalato, l’Italia di rugby a 7 ha pareggiato 21-21 contro il Belgio. Il risultato ha permesso alla squadra azzurra di mantenere il primo posto nel gruppo C. La partita si è conclusa con un pareggio che ha soddisfatto la squadra, che ha così conservato la posizione di testa in classifica.