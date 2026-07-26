Rugby a 7 l’Italia piega il Belgio e disputerà la finale contro la Francia a Spalato

Notizia in breve

L’Italia di rugby a 7 ha battuto il Belgio 12-5 e accederà alla finale contro la Francia nella tappa di Spalato. La semifinale della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 si sta disputando in Croazia. La squadra italiana ha superato gli avversari nel match di oggi, qualificandosi per l’ultimo atto della competizione programmato per questa sera.