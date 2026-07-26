Rugby a 7 l’Italia piega il Belgio e disputerà la finale contro la Francia a Spalato

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di rugby a 7 ha battuto il Belgio 12-5 e accederà alla finale contro la Francia nella tappa di Spalato. La semifinale della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 si sta disputando in Croazia. La squadra italiana ha superato gli avversari nel match di oggi, qualificandosi per l’ultimo atto della competizione programmato per questa sera.

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La semifinale della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia, sorride all’ Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l’accesso all’ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nel primo tempo ci vogliono 5? di lotta prima che il Belgio riesca a sfondare sulla destra per la meta dello 0-5, ma la difficile conversione dall’angolo non ha successo. Al 7? arriva la marcatura dell’Italia che vale il 5-5, ma la trasformazione, pur da buona posizione, non arriva. Nella ripresa gli azzurri al 2? passano in vantaggio con la meta in mezzo ai pali che vale il 12-5, poi il Belgio apparso fisicamente più stanco dell’Italia, non riesce a replicare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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