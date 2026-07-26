Rugby a 7 l’Italia supera il Belgio e approda in finale alle European Series!

Durante la seconda tappa delle European Series di rugby a 7, a Spalato, l’Italia ha battuto il Belgio 12-5 in semifinale. La squadra maschile si è qualificata così per la finale, che si terrà questa sera contro la Francia. La partita si è conclusa con l’Italia che ha segnato due mete e il Belgio una, in una sfida giocata nel rispetto delle regole del torneo.

La semifinale della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia, sorride all’ Italia maschile del rugby a 7, che supera per 12-5 il Belgio e conquista l’accesso all’ultimo atto di questa sera contro la Francia. Nel primo tempo ci vogliono 5? di lotta prima che il Belgio riesca a sfondare sulla destra per la meta dello 0-5, ma la difficile conversione dall’angolo non ha successo. Al 7? arriva la marcatura dell’Italia che vale il 5-5, ma la trasformazione, pur da buona posizione, non arriva. Nella ripresa gli azzurri al 2? passano in vantaggio con la meta in mezzo ai pali che vale il 12-5, poi il Belgio apparso fisicamente più stanco dell’Italia, non riesce a replicare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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