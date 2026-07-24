Rugby a 7 l’Italia batte la Cechia ed approda ai quarti di finale a Spalato

Notizia in breve

L’Italia di rugby a 7 ha battuto la Repubblica Ceca nella seconda partita della fase a gironi e si è qualificata ai quarti di finale della tappa di Spalato. La vittoria arriva al termine della prima giornata della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026. La competizione si svolge in Croazia, e gli azzurri hanno conquistato il passaggio del turno già dopo il primo giorno di gare.