Rugby a 7 l’Italia batte la Cechia ed approda ai quarti di finale a Spalato

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di rugby a 7 ha battuto la Repubblica Ceca nella seconda partita della fase a gironi e si è qualificata ai quarti di finale della tappa di Spalato. La vittoria arriva al termine della prima giornata della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026. La competizione si svolge in Croazia, e gli azzurri hanno conquistato il passaggio del turno già dopo il primo giorno di gare.

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Gli azzurri sono già ai quarti di finale al termine della prima giornata della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia: l’ Italia maschile del rugby a 7, infatti, batte anche la Cechia nel secondo incontro della prima fase a gironi. Nel primo tempo gli azzurri dopo 40? vanno già in meta e passano a condurre sul 7-0, per poi centrare la seconda marcatura già al 3? per il 14-0. Al 5? arriva la terza segnatura, che porta lo score sul 21-0, poi in pieno recupero il giallo ad un giocatore ceco concede la superiorità numerica all’Italia per 2?. Nella ripresa l’Italia sfrutta il 7 contro 6 e va subito a marcare per il 26-0, poi a ruota trova anche la segnatura che vale il 33-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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