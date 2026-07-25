Durante i quarti di finale a Spalato, in Croazia, l’Italia di rugby a 7 ha battuto la Germania 21-19, assicurandosi l’ingresso in semifinale. È la seconda volta consecutiva che la squadra raggiunge questa fase, dopo aver ottenuto il passaggio ad Amburgo. La partita si è conclusa con una vittoria di misura, confermando il successo dell’Italia nel torneo delle European Series 2026.

Nei quarti di finale della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia, l’ Italia maschile del rugby a 7 centra nuovamente l’accesso in semifinale, come accaduto ad Amburgo, piegando per 21-19 la Germania. Nel primo tempo l’Italia si porta subito in vantaggio con la meta in mezzo ai pali che al 2? vale il 7-0, ma al 4? la Germania riesce ad impattare con la segnatura del 7-7. Al 5? gli azzurri tornano a marcare e si riportano in vantaggio sul 14-7, poi con una prolungata azione nel recupero trova la meta del 21-7 a metà gara. Nella ripresa al 1? la Germania accorcia con la marcatura del 21-12, ma la mancata conversione lascia gli azzurri oltre distanza di break. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia piega la Germania e coltiva il grande sogno alle European Series!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rugby, lItalia fa la storia e batte lInghilterra: vi portiamo nel backstage esclusivo con SkySport

Notizie e thread social correlati

Rugby a 7, l’Italia piega il Belgio e conquista il terzo posto ad AmburgoL’Italia di rugby a 7 ha conquistato il terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Amburgo, Germania.

GT4 European Series: Ebimotors a Monza con Gnemmi-PeraIn una gara di monza del campionato GT4 European Series, Ebimotors gareggia con i piloti Gnemmi e Pera.

Temi più discussi: Sport in tv oggi (sabato 25 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Diamond League 2026 a Londra: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere l’undicesimo meeting · Atletica; Kelly Doualla regina d'Europa U18: Oro e record nei 100 metri; EUG: delegazioni arrivate a Salerno.

Rugby a 7, l’Italia piega la Germania e coltiva il grande sogno alle European Series!Nei quarti di finale della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia, ... oasport.it

Rugby a 7, l’Italia pareggia col Belgio nell’ultimo match della fase a gironi e difende il primato a SpalatoUn pareggio che fa felice gli azzurri nell'ultima sfida della Pool C della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby ... oasport.it

Ho appena visto Ben Jones in Beyond Paradise. Ci sono altre serie in cui appare? reddit

davide terrile (@davideterrile) / Posts / X x.com