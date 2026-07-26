L’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, è stato visto sabato sera a Siena, in Toscana, mentre cenava con la famiglia nel ristorante di Hans Raschad, situato in Fonte Gaia. La presenza di Giuliani nel centro storico della città è stata confermata da testimoni e da alcune foto diffuse sui social. Non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni del soggiorno o su altri spostamenti. Il politico è noto per aver ricoperto incarichi di rilievo negli Stati Uniti e per le sue attività pubbliche e legali.

Siena, 26 luglio 2026 – Soggiorno toscano per l’ex sindaco di New York, lo “sceriffo” Rudy Giuliani. Sabato sera è stato avvistato a cena con la famiglia a Fonte Gaia, a Siena, nel ristorante di Hans Raschad. Un ritorno alle origini per l’82enne Giuliani. L’ex primo cittadino della metropoli americana (che ha guidato dal 1994 al 2001), avvocato, figura storica dei Repubblicani, già consigliere e legale di Donald Trump, ha infatti origini toscane, anche se molti non lo sanno. I nonni paterni Rodolfo ed Evangelina Giuliani erano infatti originari della provincia di Pistoia, per l’esattezza di Marliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rudy Giuliani in Toscana, l’ex sindaco di New York torna alle origini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Luca torna alle origini: rieletto sindaco di Salerno. Alla faccia di Schlein e di chi lo voleva silurareIl sindaco di Salerno è stato rieletto alla guida della città per la quinta volta, confermando il suo mandato dopo aver ricoperto anche ruoli come...

Italia-Usa, Rudy Giuliani: "Trump-Meloni? Relazioni andranno bene"Rudy Giuliani ha affermato che le relazioni tra Stati Uniti e Italia continueranno senza problemi, nonostante lo scontro tra l'ex presidente e la...

Si parla di: Al Tg1 Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, difende Trump sull'Iran.

Rudy Giuliani in Toscana, l’ex sindaco di New York torna alle originiSiena, 26 luglio 2026 – Soggiorno toscano per l’ex sindaco di New York, lo sceriffo Rudy Giuliani. Sabato sera è stato avvistato a cena con la famiglia a Fonte Gaia, a Siena, nel ristorante di Hans ... lanazione.it

Ex sindaco di New York Rudy Giuliani in ospedale: la situazione e il contestoRudy Giuliani è stato ricoverato in Florida e le comunicazioni ufficiali parlano di condizioni critiche ma stabili: ecco le dichiarazioni, i precedenti medici e il contesto giudiziario La notizia del ... notizie.it