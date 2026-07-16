Italia-Usa Rudy Giuliani | Trump-Meloni? Relazioni andranno bene

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rudy Giuliani ha affermato che le relazioni tra Stati Uniti e Italia continueranno senza problemi, nonostante lo scontro tra l'ex presidente e la premier. Secondo Giuliani, i dissensi tra Trump e Meloni sono simili a quelli tra altri leader e non compromettono il rispetto reciproco tra i due Paesi. Le dichiarazioni suggeriscono fiducia nel mantenimento di rapporti stabili tra le due nazioni, anche in presenza di divergenze politiche.

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(LaPresse) Le relazioni tra Usa e Italia dopo lo scontro Trump- Meloni “andranno bene, i loro disaccordi non sono diversi da altri mille disaccordi. Hanno un grande rispetto reciproco. Lavorano insieme da molto tempo. Li amo entrambi e ho già visto cose del genere in passato, e non ho dubbi che per i loro forti legami precedenti e i forti legami tra gli Stati Uniti e l’Italia non significhi nulla. Questo è solo il tipo di cose che accadono in politica”. Così l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, alla Camera per il convegno ‘La crisi dell’ Iran: la via democratica per il futuro’. “Devono affrontare la questione tra di loro. In una situazione come questa, la cosa migliore che si possa fare, se si è amici di entrambi, è incoraggiarli a incontrarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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