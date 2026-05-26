Il sindaco di Salerno è stato rieletto alla guida della città per la quinta volta, confermando il suo mandato dopo aver ricoperto anche ruoli come deputato, sottosegretario e presidente di regione. La vittoria avviene nonostante le critiche di alcuni esponenti politici e la presenza di tentativi di sostituzione. La sua elezione si inserisce in un percorso politico che dura da diversi anni, con un ritorno alle origini e una conferma del suo ruolo amministrativo.

Vicienz', che torna alla prima delle sue mille vite e fa cinquina. Quinta volta sindaco di Salerno. Prima e dopo esser stato deputato, sottosegretario, Presidente di Regione. Vicienz', lo sceriffo, l'uomo meme, delle fritture di pesce e dei lanciafiamme, che torna alla casella del «vai», in questo lunghissimo Monopoli della vita politica. Eh, già, è così, esperienze che vanno e vengono, e il rientro nella tana iniziale che serve a perpetuarsi. Settantasette anni, ma una vitalità, politica e linguistica da vendere, riacchiappa al primo turno la fascia tricolore dell'importante capoluogo campano, dopo la fine amara dell'esperienza alla presidenza della Regione Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Luca torna alle origini: rieletto sindaco di Salerno. Alla faccia di Schlein e di chi lo voleva silurare

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