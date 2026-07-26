La Cassazione ha stabilito che i reati di furto commessi da una donna per fame non devono essere considerati cumulativamente, ma scontati come continuazione del reato. La donna, riconosciuta come ladra seriale, agiva con un unico scopo di sopravvivenza. La decisione si basa sulla considerazione che i furti sono stati compiuti in un contesto di necessità, e quindi le condanne non devono essere sommate.

Monza, 26 Luglio 2026 - Una ladra seriale, che ruba per fame nei supermercati, ha un unico programma di sopravvivenza e le condanne non vanno quindi sommate ma “scontate” per la continuazione del reato. La vicenda. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha mandato indietro al tribunale di Monza la sentenza decisa come giudice dell’esecuzione nei confronti di una donna, tossicodipendente, a cui sono state inflitte undici condanne definitive per furto di generi alimentari tra il 2016 e il 2019. Il giudice monzese aveva ritenuto che i furti, commessi per indigenza e tossicodipendenza, fossero risposte a bisogni temporanei e non parte di un piano unitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruba al supermercato per fame, per la Cassazione le condanne non vanno sommate. “Reati commessi per sopravvivere”

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