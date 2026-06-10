Dopo l’accoltellamento di un cittadino irlandese a Belfast da parte di un migrante sudanese, la città ha visto manifestazioni di protesta con incendi e scontri con le forze dell’ordine. Le proteste si sono estese anche ad altre località dell’Irlanda, coinvolgendo gruppi che contestano i reati attribuiti agli immigrati negli ultimi anni. Non sono stati segnalati altri episodi di violenza o incidenti di rilievo in altre aree del paese.

Dopo l’accoltellamento di un cittadino irlandese a Belfast, assalito da un migrante sudanese, la città è stata sopraffatta da una folla inferocita che ha provocato incendi e scontri con le forze dell’ordine. Non è la prima volta che gli irlandesi protestano in modo acceso sulla gestione dell’immigrazione, o più in generale sui crimini commessi da migranti. A maggio 2024, diversi cittadini sono scesi in piazza per protestare contro l’agenda globalista delle «frontiere aperte», mentre la crisi economica imperversava in tutto il territorio. Ma il rancore viene da lontano e infatti a novembre 2023 si sono verificati diversi scontri con la Polizia a Dublino, dopo che un uomo algerino e naturalizzato irlandese ha accoltellato 3 bambini e 2 adulti nei pressi di una scuola elementare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non solo Belfast, tutte le proteste irlandesi contro i reati commessi da immigrati negli ultimi anni

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Per il #cialtrogiornalismo di @RaiNews, i disordini di #Belfast sono a causa di un accoltellamento da parte di un immigrato. Accoltellamento e non sgozzamento come invece é stato. Con la stessa logica, per #RaiNews la ghigliottina sarebbe stata solo una lun x.com

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