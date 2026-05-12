Un commento politico ha definito la concessione della grazia a Nicole Minetti come un grande pasticcio, criticando la decisione e suggerendo che, se fosse stato ministro in carica, avrebbe consigliato al Quirinale di non concederla. Tra i reati di cui l’ex consigliera è accusata, alcuni sono stati definiti particolarmente odiosi. La richiesta di clemenza ha suscitato reazioni diverse tra gli esponenti dell’ambiente politico.

Cosa avrebbe fatto con la richiesta di grazia a Nicole Minetti? Come avrebbe agito se fosse stato al posto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, cosa avrebbe detto al presidente della Repubblica? “Mi sarei permesso di suggerirgli di non dare la grazia, perché almeno uno dei due reati commessi da Minetti, quello di induzione alla prostituzione, francamente è odioso”. A parlare, in un’intervista al Foglio, è Oliviero Diliberto, ex ministro della Giustizia nei governi di D’Alema, ex leader dei Comunisti Italiani, ora fuori dalla politica da dieci anni e fuori dal Parlamento da 18 (rinunciò a candidarsi per lasciare il posto a Ciro Pellegrino, ex operaio della ThyssenKrupp ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La grazia a Minetti un enorme pasticcio. Da ministro avrei suggerito al Quirinale di non darla: uno dei reati commessi dall’ex consigliera è odioso”

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