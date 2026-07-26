Rovine stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità dell' horror prodotto da Ben Stiller
Stasera su Rai 4 va in onda un film horror diretto da Carter Smith, prodotto da Ben Stiller. La trama segue quattro giovani che si trovano intrappolati nella giungla messicana, affrontando un orrore che non si può fermare. La pellicola si concentra sulla loro lotta per sopravvivere in un ambiente ostile e minaccioso. Tra i protagonisti ci sono attori emergenti e il film si distingue per le sue scene intense e suspense.
Il film diretto da Carter Smith porta sullo schermo una storia di sopravvivenza ambientata nella giungla messicana dove quattro giovani si ritrovano intrappolati davanti a un orrore impossibile da fermare. Stasera, domenica 26 luglio, alle 21:20 su Rai 4 va in onda Rovine, il survival-horror diretto da Carter Smith e prodotto da Ben Stiller. Al centro della storia, un gruppo di giovani in vacanza in Messico che si ritrova intrappolato tra le rovine di un antico sito Maya, alle prese con una minaccia vegetale tanto misteriosa quanto letale. Rovine stasera su Rai 4 trama cast e curiosità La vacanza di Jeff, Amy, Stacy ed Eric prende una piega inaspettata quando i quattro accettano di accompagnare Mathias, un turista tedesco, alla ricerca di un sito archeologico isolato nella giungla messicana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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