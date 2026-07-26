Rovine stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità dell' horror prodotto da Ben Stiller

Notizia in breve

Stasera su Rai 4 va in onda un film horror diretto da Carter Smith, prodotto da Ben Stiller. La trama segue quattro giovani che si trovano intrappolati nella giungla messicana, affrontando un orrore che non si può fermare. La pellicola si concentra sulla loro lotta per sopravvivere in un ambiente ostile e minaccioso. Tra i protagonisti ci sono attori emergenti e il film si distingue per le sue scene intense e suspense.