Presencias stasera su Rai 4 | trama cast e durata dell' horror con Alberto Ammann
Stasera su Rai 4 viene trasmesso il film horror diretto da Luis Mandoki. La pellicola vede nel cast Alberto Ammann. La durata del film è di circa 100 minuti. La trama ruota attorno a eventi inquietanti che coinvolgono i personaggi principali, senza ulteriori dettagli sulla narrazione. La trasmissione è prevista in prima serata.
Presencias va in onda stasera su Rai 4: scopri la trama del film horror diretto da Luis Mandoki, il cast con Alberto Ammann e la durata della pellicola. Stasera, mercoledì 15 luglio, in prima serata alle 21:20 su Rai 4, va in onda Presencias, thriller horror del 2022 diretto dal regista messicano Luis Mandoki. Il film mescola suspense, elementi soprannaturali e dramma psicologico, raccontando una vicenda segnata da traumi del passato, misteri irrisolti e oscure presenze. Un'opera che punta più sulla tensione e sull'atmosfera inquietante che sugli effetti spettacolari, accompagnando lo spettatore in un viaggio tra ricordi, sensi di colpa e antiche superstizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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