La prossima rata della Rottamazione quater scadrà domenica 31 maggio. La scadenza riguarda i contribuenti che hanno scelto di aderire alla possibilità di pagare in più rate. La data rappresenta l’ultimo giorno utile per il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi aggiuntivi. Non sono previste proroghe o variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio 2026 e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. La scadenza del 31 maggio riguarda il pagamento della 12esima rata della Rottamazione-quater (undicesima per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dal Decreto Legge n. 612023, cosiddetto Decreto Alluvione). Stesso termine anche per chi è stato riammesso alla Definizione agevolata (Legge n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rottamazione quater, prossima rata in scadenza domenica 31 maggio

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Rottamazione quater: si va verso la prossima scadenza con una nuova ipotesi di riapertura

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