Rottamazione quater rata in scadenza il 31 maggio | pagamento posticipato a giugno

Sta per scadere il termine per il versamento dei contributi legati alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Mancano ancora pochi giorni per effettuare il pagamento della nuova rata della rottamazione quater. Nello specifico, la scadenza è il 31 maggio. La cosiddetta rottamazione quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, consente di estinguere i debiti versando solo gli importi dovuti senza pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Però, per mantenere questi benefici vanno rispettate le scadenze, come quella del 31 maggio. Rottamazione quater: la prossima scadenza. Per chi ha rateizzato in 18 rate, il massimo permesso dalla Legge di Bilancio 2023, è in scadenza la 12ª rata della rottamazione quater. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Rottamazione quater: si va verso la prossima scadenza con una nuova ipotesi di riapertura

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