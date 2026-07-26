Roma | spaccio di droga a Subiaco un arresto

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Subiaco dai carabinieri durante un'operazione di controllo del territorio. È stato colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. L'operazione è stata condotta dal reparto operativo e radiomobile della compagnia locale.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Subiaco, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 68 anni, residente nella zona, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dettagli dell’Operazione di Arresto. L’arresto è avvenuto dopo che l’individuo è stato sottoposto a una verifica di routine. Durante la successiva perquisizione della sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 150 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per la cessione. Questo ritrovamento è stato ulteriormente confermato dalla scoperta di un bilancino di precisione e di tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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