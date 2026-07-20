Durante un blitz dei carabinieri in zona Martesana, un uomo è stato arrestato mentre otto persone sono state denunciate. Sono state identificate più di 140 persone e sequestrate armi e droga. I controlli sono stati condotti dalla Compagnia di Pioltello con l’aiuto del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia. L’intervento ha riguardato le strade e le aree pubbliche della zona.

Un arresto, otto denunce e oltre 140 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Pioltello, con il supporto dei militari del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia, in Martesana. Un’attività mirata a contrastare spaccio, e situazioni di degrado nelle aree più sensibili del territorio. A Gorgonzola, in manette è finito un moldavo di 26 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Stesso addebito nelle denunce scattate a carico di un egiziano di 21 anni e un albanese di 24. Durante il pattugliamento sono stati sequestrati dodici grammi di hashish e segnalati alla Prefettura dieci consumatori di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I controlli dei carabinieri. Tra armi e spaccio di droga. Un arresto e 8 denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: sequestrate droga e armi

Notizie e thread social correlati

Ardea. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Un arresto per spaccio di droga e detenzione abusiva di armi. Denunce per guida senza patente e porto d’armiI Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato controlli nel Comune di Ardea, arrestando una persona per spaccio di droga e detenzione...

Furti e droga tra Ischia e Procida: stretta dei carabinieri, un arresto e due denunciatiI carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra le isole di Ischia e Procida.

Temi più discussi: I controlli dei carabinieri. Tra armi e spaccio di droga. Un arresto e 8 denunciati; Controlli a tappeto dei carabinieri su strade e nei locali: multe per 5 mila euro e sequestro di droga; Droni e posti di blocco a Termini e nei luoghi della movida: 21 arresti. Cinquecento persone identificate; Controlli dei carabinieri in Carnia, due denunce tra droga e oltraggio ai militari.

I controlli dei carabinieri. Tra armi e spaccio di droga. Un arresto e 8 denunciatiUn arresto, otto denunce e oltre 140 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Pioltello, con il supporto dei militari del Terzo Reggimento ... ilgiorno.it

Maxi controlli dei Carabinieri tra la stazione Termini e i luoghi della movida di Trastevere e Ponte Milvio. In campo droni, pattuglie in uniforme e in borghese, motociclette e nuclei mobili per presidiare le aree più frequentate della Capitale. Il bilancio dell’operaz x.com

Maxi controlli dei Carabinieri nel Milanese: 500 identificati, 1 arresto e 13 denunce | VIDEOQuasi 500 persone identificate, un arresto, 13 persone denunciate e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei servizi straordinari di cont ... ilnotiziario.net