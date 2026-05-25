spaccio di droga e clan annullato arresto per presunto gestore

Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’arresto di una persona accusata di spaccio di droga e appartenza a un clan. La misura cautelare era stata emessa contro il presunto gestore dell’attività illecita. La decisione si basa su motivazioni legali che non prevedono la detenzione in questa fase del procedimento. La persona coinvolta non è più in stato di fermo e potrà affrontare il processo senza restrizioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Misura cautelare annullata dal tribunale del Riesame di Napoli per Carmine Galiero, 32enne coinvolto lo scorso 5 maggio nell’ operazione antidroga della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contro il clan Contini, componente della federazione mafiosa partenopea chiamata Alleanza di Secondigliano. Tra i reati contestati anche l’ associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Galiero, con precedenti di polizia per spaccio e legato da vincoli familiari ad alcuni esponenti apicali del clan, gestiva, secondo gli inquirenti, i pusher dalla considetta “sala di regia” individuata dalle forze dell’ ordine nella sala scommesse Eurobet di via Pier delle Vigne nei pressi della storica roccaforte dei Contini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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