Roma | rubano portafogli ad anziano e prelevano 2.500 euro al bancomat arrestati

Due persone sono state arrestate dopo aver sottratto il portafoglio a un anziano vicino alla stazione Termini e aver prelevato 2.500 euro con le sue carte di credito. Gli agenti hanno identificato i sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e li hanno fermati poco dopo. La vittima, di oltre ottant’anni, aveva subito il furto poco prima. I due arrestati sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un anziano di oltre ottant’anni è stato vittima di un furto nei pressi della stazione Termini, dove i ladri gli hanno sottratto il portafoglio. Utilizzando le carte di credito della vittima, i malviventi sono riusciti a prelevare un totale di 2.500 euro attraverso quattro operazioni distinte presso un bancomat. Successivamente, i due ladri, entrambi di origine straniera, hanno tentato di acquistare cellulari per un valore complessivo di 360 euro in un negozio di telefonia, utilizzando la carta di credito rubata. Intervento della Polizia Ferroviaria. Fortunatamente, i ladri sono stati intercettati dalla polizia ferroviaria, che ha prontamente arrestato i due individui. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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