Una donna anziana è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa in un supermercato. I ladri hanno prelevato mille euro dal bancomat utilizzando le sue carte, che avevano sottratto. Gli agenti hanno identificato e denunciato due persone coinvolte nel furto e nel prelievo. La vittima ha subito il furto del portafoglio e dei soldi, mentre i responsabili sono stati segnalati alle autorità.

Vigevano (Pavia), 18 luglio 2026 – Hanno sottratto il portafoglio dalla borsetta di una donna anziana che stava facendo la spesa al supermercato Esselunga di via Santa Maria a Vigevano con uno stratagemma semplice quanto efficace: uno dei malviventi ha distratto la vittima mentre il complice, con un’azione rapidissima, si è impossessato del portafoglio. Le indagini dei carabinieri. Subito dopo i due, 51 e 31 anni, contando sul fatto che la vittima avrebbe scoperto l’accaduto più tardi, hanno raggiunto un vicino sportello Bancomat dal quale hanno effettuato prelievi per un valore complessivo di mille euro. I carabinieri della stazione di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, rubano il bancomat a una anziana e prelevano mille euro: denunciati

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