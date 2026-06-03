Aiutano un anziano al bancomat gli rubano la carta e prelevano i soldi | truffatori incastrati

Un uomo e una donna sono stati arrestati a Cisterna, mentre una terza persona è stata denunciata, per aver truffato e rubato a un anziano. Secondo quanto ricostruito, i due arrestati hanno aiutato l’anziano al bancomat, poi gli hanno sottratto la carta e prelevato denaro. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i sospettati, ritenuti esperti in truffe e furti con destrezza ai danni di persone anziane.

Un uomo e una donna sono stati arrestati a Cisterna, e una terza persona è stata denunciata, perché considerati specializzati in truffe e furti con destrezza ai danni di persone anziane. Un’operazione della polizia possibile grazie alla rapida attività degli investigatori della Sezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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