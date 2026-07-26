Roma | rapinano orologio di lusso a turista a Monti arrestati a Tor Bella Monaca

Venerdì sera a Roma, due uomini hanno rapinato un turista che aspettava un’auto davanti a un hotel in via Urbana, nel Rione Monti. I ladri hanno sottratto un orologio di lusso dal valore di 80 mila euro. Dopo il colpo, sono stati arrestati a Tor Bella Monaca.

Un episodio di rapina ha colpito un turista a Roma, dove due ladri hanno sottratto un orologio di lusso del valore di 80 mila euro. Il furto è avvenuto venerdì sera, intorno alle 21:00, mentre la vittima attendeva l’arrivo di un’auto ncc davanti all’hotel situato in via Urbana, nel Rione Monti. Intervento della Polizia e Arresto dei Ladri. La fuga dei malfattori, tuttavia, è stata di breve durata. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i ladri sono stati rintracciati in poco tempo a Tor Bella Monaca, all’interno di un’abitazione. Gli arrestati sono stati identificati come due cittadini nordafricani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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