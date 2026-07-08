Roma Stretta anti-droga dei Carabinieri nella periferia est 8 arresti tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata Sequestrati quasi mezzo chilo di droga e oltre 1.300 euro

Nella periferia est di Roma, i Carabinieri hanno arrestato otto persone tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Durante un'operazione, sono stati sequestrati quasi mezzo chilo di droga e oltre 1.300 euro in contanti. L’intervento fa parte di un’azione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. I soggetti coinvolti sono stati portati in caserma e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cronache Cittadine ROMA – Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Frascati L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Roma. Stretta antidroga Carabinieri nella periferia est. 8 arresti a Tor Bella Monaca e Tor Vergata

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