Tor Bella Monaca blitz nelle piazze di spaccio | arrestati tre pusher

Il 15 luglio 2026 la Polizia ha effettuato un blitz nel quartiere di Tor Bella Monaca, arrestando tre persone ritenute spacciatori. L’operazione ha coinvolto le piazze di spaccio, le fermate della linea C della metropolitana e alcuni esercizi commerciali della zona. L’intervento è stato parte di un servizio straordinario volto a contrastare il traffico di droga nel quartiere. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o altri esiti dell’operazione.

Roma, 15 luglio 2o26 – Un nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato ha attraversato ancora il quadrante est della Capitale, snodandosi dalle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca alle fermate della linea C della metropolitana, fino agli esercizi commerciali della zona. Il bilancio dell’operazione, svoltasi sotto la regia del VI Distretto Casilino, è di 3 arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e più di 10.000 euro di sanzioni amministrative elevate a carico di alcuni esercizi commerciali. L’azione di contrasto al micro spaccio si è concentrata, in particolare, nell’area di via dell’Archeologia, dove gli... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Tor Bella Monaca, maxi blitz dei carabinieri: 7 arrestati e 1 denunciato

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