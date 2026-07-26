roma quanti affari con il bologna castro e non solo

Nel programma di Sportmediaset, Angelo Battisti ha fornito dettagli sull'acquisto del giocatore Toto da parte del club. L'operazione coinvolge anche altri affari tra Roma e il Bologna, inclusa la cessione di Castro. Non sono stati specificati i termini economici delle transazioni, ma si è parlato di più accordi tra le due squadre durante questa sessione di mercato.

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