Roma quanti affari con il Bologna Castro e non solo

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel programma di Sportmediaset, Angelo Battisti ha fornito dettagli sull'acquisto del giocatore Toto da parte del club. L'operazione coinvolge anche altri affari tra Roma e il Bologna, inclusa la cessione di Castro. Non sono stati specificati i termini economici delle transazioni, ma si è parlato di più accordi tra le due squadre durante questa sessione di mercato.

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Nello studio di Sportmediaset, Angelo Battisti svela tutti i dettagli dell'affare che ha portato il Toto alla corte di Gasperini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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