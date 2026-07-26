La Roma si avvicina a chiudere l’accordo con il Bologna per l’acquisto dell’attaccante Santiago Castro. La trattativa è nella fase finale e l’attaccante ha dato il suo consenso. I giallorossi hanno presentato un’offerta dettagliata, che sembra aver convinto le parti coinvolte. Non sono stati comunicati ancora i termini economici dell’affare, ma le parti sono prossime a definire l’intesa definitiva.

Castro Roma, trattativa alle fasi finali per il trasferimento dell’attaccante dal Bologna: i dettagli dell’offerta presentata dai giallorossi. Santiago Castro si avvicina alla Roma. L’attaccante argentino del Bologna è diventato uno dei nomi più caldi del mercato giallorosso e, nelle ultime ore, la trattativa avrebbe registrato un’accelerata importante. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato come i due club siano ormai vicini a un’intesa. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La Roma sta avanzando nelle fasi finali dell’operazione per portare Castro nella Capitale. Sul tavolo ci sarebbe una proposta da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con alcuni dettagli legati agli extra ancora da discutere tra le parti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Castro Roma, accelerata decisiva: accordo vicino con il Bologna. L’argentino ha detto sì

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