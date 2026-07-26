Durante un'operazione a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno arrestato 11 persone e denunciato altrettante. L’intervento è stato condotto dalla Compagnia di Frascati con il supporto del 1 Reggimento Paracadutisti «Tuscania». L’obiettivo era prevenire e contrastare il degrado e l’illegalità nel quartiere.

I carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del personale del 1 Reggimento carabinieri Paracadutisti «Tuscania», hanno svolto un’imponente operazione straordinaria di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. L’operazione, svolta con particolare riferimento alle aree di via dell’Archeologia e Largo Mengaroni, ha consentito di arrestare 11 persone e di denunciarne 11 alla Procura della Repubblica. In manette sono finite 4 persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e 6 soggetti sorpresi in via dell’Archeologia in possesso complessivamente di 120 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e 1. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Roma, operazione dei carabinieri a Tor Bella Monaca: 11 arresti e altrettanti denunciati

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Roma, maxioperazione a Tor Bella Monaca: 11 arrestati e 11 denunciati

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