Roma | droga venduta per saldare un debito quattro arresti a Tor Bella Monaca

Quattro persone sono state arrestate a Tor Bella Monaca, Roma, per spaccio di droga. Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli agenti hanno scoperto che gli uomini vendevano sostanze stupefacenti in coppia da pochi giorni nel quartiere. Le indagini hanno accertato che lo scopo principale era raccogliere denaro contante per saldare un debito con il presunto fornitore.

Spacciavano in coppia da pochi giorni nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, con l’obiettivo di raccogliere danaro contante per estinguere un debito contratto con il presunto fornitore della droga. È questo il quadro ricostruito dalla polizia di Stato nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone. Tutti gli arrestati sono ora accusati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dettagli dell’Operazione di Polizia. L’indagine lampo ha preso avvio quando gli agenti del reparto Volanti hanno intercettato una coppia a bordo di un’auto in via dell’Archeologia. La reazione sospetta del conducente e del passeggero, manifestatasi attraverso un evidente nervosismo, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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