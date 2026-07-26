Roma | officina meccanica per auto rubate 5 arresti a Borghesiana

A Borghesiana, cinque persone sono state arrestate durante un blitz dei carabinieri. L'operazione ha portato al sequestro di un’officina meccanica che smontava automobili rubate, probabilmente per rivendere i pezzi nel mercato nero. Le forze dell’ordine hanno trovato attrezzature e veicoli smontati all’interno del locale, che funzionava come un centro di smontaggio e vendita di ricambi illegali.

Una vera e propria officina meccanica, specializzata nello smontaggio di automobili rubate per rifornire il mercato nero dei pezzi di ricambio, è ciò che hanno scoperto i carabinieri della compagnia Piazza Dante di Roma. L’operazione è scattata a seguito del furto di un veicolo, avvenuto in via Carlo Fornara, nel quartiere Borghesiana. Dettagli sull’Officina Meccanica Illegale. All’interno del sito, i militari hanno riscontrato la presenza di impianti di sollevamento per automezzi, postazioni di lavoro strutturate, banchi da officina, smerigliatrici, avvitatori pneumatici, utensili elettrici e attrezzatura specialistica per il rapido smontaggio di parti meccaniche e di carrozzeria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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