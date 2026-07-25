Roma Borghesiana Scoperta una vera e propria officina delle auto rubate I Carabinieri arrestano 5 persone e sequestrano l’area un comparatore e un jammer

A Roma, nella zona di Borghesiana, i Carabinieri hanno scoperto un’area utilizzata come officina per auto rubate. Durante un’operazione, sono state arrestate cinque persone e sequestrati un comparatore, un jammer e l’area stessa. L’indagine è partita dopo il furto di un veicolo, portando alla scoperta di un sito dedicato alla riparazione e alla preparazione di auto rubate.

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Roma, scoperta officina dei ricambi di auto rubate: cinque arrestati

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