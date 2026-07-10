Roma sezionavano e riciclavano auto rubate | sei arresti

Sei persone sono state arrestate dai Carabinieri di Roma per aver smontato e riciclato auto rubate. Le indagini hanno portato all’arresto in flagranza di reato di individui con precedenti simili, sospettati di ricettazione e riciclaggio di veicoli rubati. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un’azione immediata sul territorio, che ha portato all’arresto di tutti e sei i soggetti coinvolti.

Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate: i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato sei persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni. Nel primo sito, un capannone situato a San Cesareo, i Carabinieri hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato tutti e sei i soggetti mentre erano intenti a smontare un'auto risultata rubata il 24 giugno scorso e denunciata presso la Stazione Carabinieri di Roma San Pietro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Roma, nuovi ritrovamenti di auto rubate nel quadrante est. La Peugeot 208 a poche ore dal furto.

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